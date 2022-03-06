فرنسا ترسل مواد طبية لأوكرانيا تحسبا لوقوع حادث نووي

أرسلت فرنسا، اليوم، مواد طبية لأوكرانيا بينها اليود؛ تحسبا لأي حادث نووي، وفقا لما ذكرته قناة العربية في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

بوتين معزول عن العالم

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن بوتين معزول تماما، ويضع روسيا في وضع لا يحتمل، قائلا: «نحن والناتو لسنا في حالة حرب مع روسيا».

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي: «نعمل على وقف القتال والحرب تعود بالأذى على روسيا».

روسيا تسيطر على محطة زابوريجيا النووية

وأعلنت وكالة الطاقة الذرية، في وقت سابق اليوم، أن أوكرانيا أبلغتها بأن روسيا تسيطر على محطة زابوريجيا النووية.

ووجهت سلطات مدينة خاركيف الأوكرانية، مساء اليوم، اتهامات للجيش الروسي باستهداف محيط مركز يضم مختبرا نوويا تجريبيا.