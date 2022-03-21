بعد استجابة الرئيس لها.. «الست محروسة»: بدعي ربنا من 8 شهور إن صوتي يوصله

سعادة كبيرة تعيشها السيدة الأربعينية محروسة سالم، بعدما تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحل مشكلتها التي تعاني منها، ووعدها الرئيس بالتكفل بحالتها ودعمها.

محروسة: مكنتش مصدقة نفسي من الفرحة

وبعد مداخلة الرئيس قالت السيدة «محروسة» لـ«الوطن» إنها لم تكن تتخيل أن يتدخل الرئيس السيسي بنفسه شخصيا لدعمها ومساندتها في أزمتها، «في لحظة حسيت إن قلب هيقف من الفرحة، مش مصدقة أن الرئيس بنفسه يدخل ويتواصل مع البرنامج عشان يساندني».

محروسة: بدعي ربنا من 8 شهور إني أكلم الريس

لمدة أشهر طويلة كانت «محروسة» تدعو الله في صلاتها لكي يصل صوتها إلى الرئيس ليساندها في محنتها التي تعاني منها لسنوات طويلة: «فضلت آخر 8 شهور كنت بدعي الرئيس أن صوتي يوصله في كل ركعة وكل سجدة وبصليها»، وفقا لحديثها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» على cbc، لدعم السيدة محروسة، وتحدث الرئيس قائلا: «أنا يشرفني إني أكلمك، خليني أقولك ربنا يخليكي ويوفقك وفى جهدك، واسمحيلي أقف جنبك وأقولك، والله الست المصرية دايما مثل عالي وراقي وأنا بتشرف إني بكلمك دلوقتي والله».

«محروسة» مصابة بشلل وتعول أسرتها من قيادة التروسيكل

وفي فبراير الماضي، نشرت «الوطن»، عبر موقعها قصة السيدة محروسة قصتها بعنوان: «محروسة» مصابة بشلل وتعول أسرتها من قيادة التروسيكل: «كلهم مسنودين عليا»، وهي السيدة «محروسة» من ذوي الإعاقة، وأم لطفلين، وتعمل على «تروسيكل»، لتوفر لهم نفقات حياتهم بعد مرض زوجها العضال الذي أقعده عن العمل.

وتعمل في بيع الخضروات والفاكهة بواسطة الـ«تروسيكل»، وأبناؤها في أعمار سنية مختلفة الأول في الثانوية، والثاني طالب في المرحلة الابتدائية، وكانت تتمني أن يتوافر لها «كشك» ليكون وسيلتها في كسب الرزق وتوفير نفقات اسرتها.