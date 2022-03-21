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عاجل.. السيسي: نحتاج تغيير حياة الناس للأفضل من خلال المشروعات القومية

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محمود البدوي
01:13 ص | الإثنين 21 مارس 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يعمل على إنشاء مشروعات قومية كبرى من أجل تحسين حياة المواطنين للأفضل، «هل إحنا في حاجة لتوفير السلع الغذائية للناس ولا تغيير حياة الناس؟، إحنا عاوزين نعمل الاتنين، نوفر السلع الغذائية، ونغير حياة الناس في التعليم والصحة وفي الإسكان وفي كل شيء، المشروعات دي بتعمل تشغيل للشباب».

السيسي: المشروعات تمنح فرص تشغيل للجميع

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «سي بي سي»: «المشروعات دي بتدي فرص تشغيل لكل الناس، يلاقي حاجة آخر النهار يخش بيها على بيته، حجم المشروعات أتاحت فرصة إني أضخ أموال لناس أنا مش هشوفها ومش هقدر أوصلها، بوصلها من خلال الشركات اللي بتخليهم يشتغلوا، صدقني والله، على عيني اللي إحنا فيه، ربنا وحده اللي يعلم، ربنا يقوينا جميعا».

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بقلم محمود البدوي