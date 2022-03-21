عاجل.. ارتفاع التعاقدات الآجلة لـ النفط الخام الأمريكي أكثر من دولارين

ارتفعت التعاقدات الآجلة لـ النفط الخام الأمريكي أكثر من دولارين لتسجل 107 دولارات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، دعت وزارة الخارجية اليابانية، الإمارات إلى زيادة إنتاجها النفطي بعد ارتفاع أسعار الخام عالميا بشكل حاد على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي الأردن، كشف المدير العام لشركة البترول الوطنية محمد الخصاونة، عن نوعية النفط المكتشف في «حقل السرحان»، وقال إنه نفط من النوعيات الخفيفة وعالية القيمة.

وتوقع الخصاونة، الانتهاء من مرحلة الفحص، وبدء حفر البئر الأولى في الحقل قبل انتهاء النصف الأول من العام الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.