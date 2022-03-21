سويسرا: مستعدون للوساطة واستضافة المفاوضات بين روسيا وأكرانيا

أعلن الرئيس السويسري، إجناسيو كاسيس، ان بلاده مستعدة للوساطة أو استضافة المفاوضات بين روسيا وأكرانيا، معربا عن امله أن تصمت المدافع قريبا.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اعتبر في وقت سابق، أن القدس المحتلة يمكن أن تكون المكان المناسب لإجراء المفاوضات مع روسيا وإيجاد السلام.

زيلينسكي: بينيت يحاول أن يكون وسيطا في تنظيم المفاوضات

وقال زيلينسكي في فيديو إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت يحاول أن يكون وسيطا في تنظيم المفاوضات.

من جانبه، أوضح مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة مستعدة لتوسيع عقوباتها ضد روسيا لتشمل قطاعات اقتصادية جديدة، فيما أعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوز موراوسكي أن حكومته تعتزم مصادرة الممتلكات والأصول الروسية في بلاده، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«فنلندا»:مستعدون لاحتضان المزيد من اللاجئين الفارين من الحرب

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات في سلوفينيا، أنها تعمل على إعادة دبلوماسييها إلى العاصمة الأوكرانية «كييف»، وحثت السلطات السلوفينية، «الاتحاد الأوروبي» على فعل الشيء نفسه، مشيرة إلى ان أوكرانيا تحتاج لدعم دبلوماسي مباشر، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدورها، قالت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، إن بلادها مستعدة لاحتضان المزيد من اللاجئين الفارين من الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اتصال هاتفي مع زيلينسكي، إنه يعتزم تعزيز مصالح «كييف» بالاجتماعات المقبلة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» و«مجموعة السبع».