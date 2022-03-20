روسيا تعطي أوكرانيا مهلة حتى صباح الغد لتسليم مدينة ماريوبول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إمهال القوات الأوكرانية في ماريوبول، فرصة حتى صباح الغد للاستسلام وتسليم المدينة، وفقا لما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل.

ودعت وزارة الدفاع الروسية، القوات الأوكرانية في ماريوبول، لتسليم أسلحتهم مقابل ممر آمن لهم، منوهة بأنه يتم فتح ممر آمن لمدة ساعتين غدا من ماريوبول لخروج القوات الأوكرانية.

إجلاء 59 ألف شخص من ماريوبول خلال 3 أيام

ودعت روسيا الأمم المتحدة والصليب الأحمر للإشراف على خروج قوات أوكرانيا من ماريوبول، فيما أوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إجلاء 59,000 شخص من ماريوبول خلال 3 أيام

تركز العمليات العسكرية في محيط كييف

وأفادت شبكة العربية، أن العمليات العسكرية الروسية تتركز في ماريوبول ومحيط العاصمة كييف.