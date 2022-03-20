أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسى، «الناتو»، ينس ستولتنبرج، أن الناتو سيزيد الدعم العسكري والإنساني والمالي لأوكرانيا، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل

فيما أعلنت السلطات الأوكرانية، أنه سيتم فتح تحقيق جنائي دولي بحق روسيا في 6 دول.

أوكرانيا: فتح تحقيق جنائي دولي بحق روسيا في 6 دول

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا، الأحد يومها الخامس والعشرين، فيما تجرى مفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، لم تسفر عن نتائج حتى الآن سوى الاتفاق على إجلاء المدنيين عبر ممرات إنسانية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق اليوم، إنه مستعد للتفاوض مع الرئيس الروسي، فيلاديمير بوتين، منوها بأن فشل المفاوضات يعني الدخول فى حرب عالمية ثالثة.