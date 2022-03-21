مصرع عامل وطفلة وإصابة سائق في حادثين متفرقين بسوهاج

شهدت دائرة مركز دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج، مصرع عامل وفتاة، وإصابة شخص آخر في حادثين متفرقين بدائرة مركز دار السلام، جنوب شرق سوهاج.

إخطار مدير الأمن بالحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام، يفيد بمصرع عامل طفلة وإصابة شخص ثالث في حادثين متفرقين بدائرة المركز.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة «سوزوكي» قيادة «عاطف م ا م» 42 سنة سائق، ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية قيادة «محمود ح ع ي»، 27 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز.

ونتج عن الحادث مصرع قائد الدراجة البخارية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وأفاد عم المتوفى المدعو «عبد الراضي. ع ي. ع» 72 سنة، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم، واتهم قائد السيارة بالتسبب فـي الحادث، ونفي الشبهة الجنائية.

وأفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم، مضيفا أنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

وفاة فتاة في انقلاب سيارة على الطريق الزراعي

وفي نفس السياق، شهد الطريق الزراعي الشرقي، دائرة مركز دار السلام، انقلاب سيارة بالطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز مركز دار السلام.

بالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة «نقل» قيادة «وحيد.ع س م»، 52 سنة، سائق، ويقيم أسيوط، فوجئ بعبور طفلة أمامه وحال مفاداته لها اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانقلابها على جانب الطريق واصطدامه بها.

ونتج عن الحادث مصرع الطفلة «ريم ع ا ا»، 8 سنوات، وتقيم بذات الناحية، وإصابة قائد السيارة بـ«كدمة وتورم أسفل الظهر وتنميل بالطرفين السفليين وكدمات متفرقة بالجسم»، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد جد المتوفاة لوالدتها المدعو «شحاته ا م ا» 48 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم، ونفي الشبهة الجنائية، وأفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.