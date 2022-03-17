«صحة سوهاج»: تطعيم أكثر من 381 ألف مواطن خلال حملة «طرق الأبواب»

كشفت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تطعيم أكثر من 381 ألف و600 مواطن بالجرعات الثلاث «الأولى، والثانية، والتنشيطية»، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك ضمن حملة «طرق الأبواب» التي انطلقت في السادس من مارس الجاري وانتهت اليوم الخميس السابع عشر من نفس الشهر بجميع مراكز المحافظة.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إلى أن حملة «طرق الأبواب» تأتي ضمن جهود وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وحرصها الوصول إلى جميع المواطنين المستهدفين بالتطعيم بجميع أنحاء المحافظة، من أجل الحفاظ على الصحة العامة، ورفع المناعة المجتمعية.

مشاركة 1220 فريق متنقل بجميع مراكز المحافظة

أضافت الدكتورة غادة أحمد، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بسوهاج، أنه تم مشاركة 1220 فريق متنقل بجميع مراكز المحافظة، وذلك للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وتطعيمهم، وتابعت أن الفرق الطبية يرافقها فرق من التثقيف الصحي، والتواصل المجتمعي للرد علي استفسارات المواطنين، وتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لهم.

توفير واستخدام جميع اللقاحات التى تناسب جميع الفئات العمرية

لفتت الدكتورة كريمة حامد، إلى توفير جميع اللقاحات التي تناسب الفئات العمرية بداية من عمر 12 عام، مؤكدة أن اللقاحات المتوفرة تتمتع بقدر عال من الأمان والفاعلية كما يمكن الحصول عليها بالمجان، ودعت إلى ضرورة عدم التخلي عن الإجراءات الاحترازية والالتزام بتطبيقها.

وتابعت أن هناك تعاون مشترك مع جميع الجهات بالمحافظة من أجل تسهيل الأمور على المواطنين والتيسير عليهم، بعد الإقبال المكثف لأخذ اللقاح، جراء زيادة في وعي المواطنين.