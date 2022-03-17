إصابة عامل وطالبة صدمتهما دراجة بخارية في سوهاج

أصيب عامل وطالبة بإصابات بالغة، في حادث تصادم دراجة بخارية بمركز جرجا، جنوب محافظة سوهاج، وجرى نقلهما للمستشفى لتلاقي العلاج.

حادث تصادم

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن مصابين، جرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي.

وتبيّن أنّ عاملا يقود دراجة بخارية، «أحمد. ع. ا - 24 عامًا» اختل مقود القيادة بيده واصطدم بالطالبة «عبير.ح. س- 13 عامًا)، أمام منزلها، ما أدى لإصابتها باشتباه كسر بالحوض، وإصابة قائد الدراجة البخارية باشتباه نزيف بالمخ.

لا شبهة جنائية وراء الحادث

وبسؤال أحد أفراد عائلة الطالبة المصابة «وليد ع م ش» 37 عامًا، جزار، أفاد بمضمون ما تقدم، ونفي الشبهة الجنائية، حيث جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتمت إحالتها إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات.