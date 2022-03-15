جامعة سوهاج تجري القرعة العلنية لأولمبياد الكليات عبر «زووم»

أعلن الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إجراء القرعة العلانية لمنافسات «أولمبياد الكليات المتخصصة» لكليات التربية الرياضية، لأول مرة عبر منصة «زووم» الإلكترونية، وهي المسابقة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والإدارة العامة للنشاط الطلابي، بالتعاون مع الجامعة، تحت شعار «شباب الجمهورية الجديدة»، وذلك في الفترة من 17 حتى 20 من مارس الجاري بمشاركة 264 طالبًا يمثلون 12 جامعة حكومية.

القرعة أقيمت بشكل علني بهدف تحقيق الشفافية

وقال الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس جامعة سوهاج للتعليم والطلاب، إن الأولمبياد تُنظم بإشراف وتوجيه ودعم مباشر من الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، الذي يحرص بشكل مستمر على استضافة جميع الأنشطة الطلابية ورعايتها، مشيرًا إلى أن القرعة أقيمت بشكل علني بهدف تحقيق الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص، ولاقت استحسانًا من الجامعات المشاركة، موجهًا الشكر لجميع الحاضرين لمراسم إجراء القرعة على الهواء مباشرة.

إجراء القرعة لأول مرة «أون لاين» عبر منصة «زووم»

وقال الدكتور أحمد عبدالله المشرف العام على الأولمبياد، أنه تم إجراء القرعة لأول مرة «أون لاين» عبر منصة «زووم» الإلكترونية، وقُسمت الفرق المشاركة إلى ثلاثة مجموعات تضم كل مجموعة أربعة فرق، في عدد من المنافسات الرياضية المعروفة منها، خماسي كرة القدم طلبة فقط، بينما لعبة تنس الطاولة وكرة الطائرة الشاطئية وكرة السلة 3×3 طلبة وطالبات.

وقال الدكتور محمد إمام رئيس لجنة المسابقات، إنه حضر إجراء القرعة، صبري إبراهيم مدير عام رعاية الشباب المركزية ونائب المشرف العام على الأولمبياد، وممثلين عن وزارة الشباب والرياضة، والخطيب محمد مسؤول التواصل بالأولمبياد، ولفيف من أعضاء اللجنة من الأخصائيين الرياضيين بالمركزية.