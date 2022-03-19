بلومبرج: الاتحاد الأوروبي يدرس استغلال أموال روسيا المجمدة لصالح أوكرانيا

أفادت وكالة بلومبرج، بأن الاتحاد الأوروبي يناقش استخدام الأصول المجمدة لرجال الأعمال الروس في مشاريع إعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء الحرب.

الاتحاد الأوروبي يدرس كيفية استغلال الأموال الروسية المجمدة

وأكدت الوكالة الأمريكية، بحسب مصادرها، أن الاتحاد الأوروبي يدرس حاليا إمكانية استخدام أصول كبار رجال الأعمال الروس الذين تعرضوا للعقوبات لتمويل مشاريع إعادة الإعمار، مشيرة إلى أن تلك المناقشات لازالت في مرحلة مبكرة للغاية.

وأضافت المصادر، أنه لا يوجد حتى الأن قرار نهائي حول كيفية الاستفادة من تلك الأعمال، كعقاب غربي جديد ضد مجموعة رجال الأعمال المقربيين من الكرملين والمؤيدين للعملية العسكرية التي تشنها روسيا في أوكرانيا منذ الـ24 من فبراير الماضي.

وأشارت المصادر، إلى أن أحد تلك الخيارات يتمثل أيضاً في استخدام تلك الأصورل الروسية المجمدة لدفع تعويضات عسكرية لأوكرانيا ولضحايا تلك العملية العسكرية، بحسب وكالة بلومبرج.

بداية حرب فرض العقوبات

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، عن استمرار فرض العقوبات على روسيا، مشيرة إلى أنها شملت تلك المرة حليفتها بيلاروسيا ورئيسها ألكسندر لوكاشينكو، بحسب «سكاي نيوز عربية».

وفي فبراير الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة جديدة من العقوبات الصارمة ضد روسيا، تشمل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، احتجاجا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لتبدأ بذلك موجة جديدة من فرض العقوبات بين جميع الأطراف.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن عن فرض حزمة أولى من العقوبات الأمريكية على روسيا، في أعقاب اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيستك ولوغانسك الانفصالتين، تلاها عدة عقوبات آخرها شملت رئيس بلاروسيا ورجال أعمال مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن جانبها، فرضت روسيا عدة عقوبات على مسؤولين أمريكيين، شملت الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن، مشيرة إلى أن تلك العقوبات تم فرضها بناء على مبدأ التعامل بالمثل، وفقا لوكالة «روسيا اليوم».