حالة الطقس غدا الاثنين 21-3-2022 في مصر.. توقعات بانخفاض درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة غدًا الاثنين، حيث يسود طقس مائل للبرودة على محافظات القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحري، ويكون الطقس باردًا على وسط سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، في حين يسود طقس دافئ على مدن ومحافظات شمال الصعيد، ومدن جنوب سيناء، ومنطقة سلاسل جبال البحر الأحمر، ويسود طقس مائل للحرارة على مدن ومحافظات جنوب الصعيد، خلال ساعات النهار.

حالة الطقس غدًا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها قبل قليل، بشأن حالة الطقس غدًا، أنّ الطقس سيكون غائمًا معظم ساعات النهار على جميع مدن ومحافظات البلاد، عدا محافظات جنوب البلاد، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنّ الطقس غدًا يشهد تكاثر للسحب الممطرة من أقصى السواحل الشمالية الغربية، تمتد إلى الداخل مع تقدم ساعات النهار، حيث تتوقع سقوط أمطار متوسطة وخفيفة، وتخف حدتها كلما توغلنا إلى الداخل.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر، كما يلي:

القاهرة 18 09

الإسكندرية 17 10

طنطا 16 10

شبين الكوم 18 10

دمنهور 17 11

بلطيم 17 10

مطروح 17 10

السلوم 16 09

سيوة 19 08

بورسعيد 18 09

دمياط 17 11

الزقازيق 18-10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 18 10

السويس 17 11

العريش 17 08

رفح 16 08

رأس سدر 24 10

نخل 19 05

نويبع 24 13

طابا 21 13

كاترين 20 05

الطور 23 15

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 25 15

مرسى علم 25 14

الفيوم 21 08

بني سويف 19 09

المنيا 22 09

أسيوط 22 09

سوهاج 23 09

قنا 28 10

الأقصر 29 12

أسوان 30 12

إدفو 30 10

أبو سمبل 29 10

الوادي الجديد 28 10

شلاتين 28 13

ابو رماد 26 12

حلايب 26 13

راس حدربة 25 12