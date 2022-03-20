لميس: أتوقع إعلان تسعيرة الخبز وقرارات دعم الطبقات الفقيرة خلال يومين

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزراء المالية والتضامن، الذي وجه خلاله الحكومة بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية، والحماية الاجتماعية تهدف لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري، قائلة: إن القرار حكيم في هذا التوقيت.

وقالت «الحديدي»، خلال تقديم حلقة اليوم، الأحد من برنامج كلمة أخيرة، على قناة on، إن الحماية الاجتماعية في مثل هذه الأوقات هامة جدًا، في ظل معاناة العالم من أزمة تشبه تداعيات جائحة كورونا مع اختلاف التأثيرات على القطاعات المختلفة.

خفض نسبة الدين المحلي

وأضافت: «ممكن تأثير كورونا كان في العمالة وغيرها والدولة تدخلت وقتها بدعم للعمالة غير المنتظمة»، متوقعة إعلان الحكومة غدًا أو بعده، عن حزمة قرارات لمساندة الطبقات الفقيرة، إضافة إلى ذلك إعلان ألية تسعير منظومة الخبز الجديدة.

وأشارت «الحديدي»، إلى أنّ وزير المالية عرض مؤشرات الموازنة على الرئيس السيسي وفيها استهداف خفض نسبة الدين المحلي، متابعةً: «ونتوقع من الحكومة أن تخرج علينا بسيناريوهات مختلفة للتعامل مع أزمة أوكرانيا.. وعايزين نعرف حجم العبء على الموازمة إية؟ وأعتقد الوزير المالية سيعلن ذلك أيضًا».

حضور الاجتماع

وحضر الاجتماع أيضا، اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس الجمهورية اطلع على مشروع موازنة العام المالي المقبل، ووجه الحكومة بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية تستهدف تخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.