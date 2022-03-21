مصرع طفلة غرقا في ترعة أمام منزلها بالبحيرة.. عمرها عامين

لقيت طفلة مصرعها إثر غرقها داخل ترعة أمام منزلها بقرية مؤسسة البستان التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

حفظ الجثة تحت تصرف النيابة

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة الدلنجات، يفيد استقبال المستشفى جثة طفلة إثر غرقها داخل ترعة أمام منزلها بقرية مؤسسة البستان التابعة لذات المركز، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة «سما أ ك»، عامين، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

غرق طفل

وشهدت قرية منشية ميت التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، الشهر الماضي، مصرع طفل غرقا أمام منزله، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مركز شرطة الدلنجات، يفيد استقبال المستشفى جثة طفل إثر غرقه في ترعة أمام منزله بقرية منشية ميت وجري حفظ الجثة تحت تصرف النيابة، وحرر المحضر اللازم.

وتبين وفاة محمد عادل علي عبد الواحد، عامين، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات المركزي، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.