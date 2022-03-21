طقس الإسكندرية اليوم.. هبوب رياح باردة وتوقعات بتساقط أمطار والعظمى 16

شهدت حالة الطقس في الإسكندرية، اليوم الاثنين، نشاطاً للرياح الباردة مع توقعات بحالة من عدم الاستقرار، وذلك بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتساقط الأمطار خلال الساعات المقبلة، ورفع المحافظة لحالة الطوارئ القصوى، ونشر سيارات سحب المياه في الشوارع للتعامل مع الأمطار حال تساقطها.

درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية

ويواصل الطقس المتقلب وغير المستقر في الإسكندرية استمراره، إذ تشهد المحافظة غيومًا جزئية، كما سجلت 16 درجة مئوية، ووصلت حركة الرياح إلى 19 كيلومترًا في الساعة، ونسبة الرطوبة إلى 52%، مع توقعات بسقوط أمطار بنسبة تصل إلى 20% على بعض الأحياء ما بين متوسطة إلى خفيفة.

انتهاء فصل الشتاء 2022

ومع ساعات انتهاء فصل الشتاء 2022، وبدء فصل الربيع، شهدت المدينة طقسا متقلبا، حيث من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية سقوط أمطار على فترات متقطعة ما بين خفيفة ومتوسطة، كما تنشط الرياح على مدار اليوم، وتصل سرعتها من 35 إلى 40 كم / ساعة.

الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي في المحافظة لاستقبال الأمطار المتوقع هطولها، خاصة مع برودة الجو ونشاط الرياح، حيث تم نشر 132 سيارة سحب في جميع الشوارع وأنحاء المحافظة للتعامل والتدخل في حال تساقط الأمطار، خاصة مع استمرار الطقس المتقلب منذ أسبوع المضطرب.

وأضاف رئيس الشركة لـ«الوطن»، أن الإسكندرية لم تشهد أي تجمعات لمياه الأمطار خلال نوات الشتاء التي جاءت مختلفة كثيراً عما كانت عليه مسبقاً خلال الأعوام الماضية، لافتاً إلى أن الشركة في حالة تأهب تام لمواجهة أي تقلبات جوية.