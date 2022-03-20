طقس الإسكندرية.. توقعات بسقوط أمطار والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

شهد طقس الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، نشاطا للرياح الباردة مع توقعات بحالة من عدم الاستقرار واختفاء أشعة الشمس بالمحافظة، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتساقط الأمطار خلال الساعات المقبلة، ورفع المحافظة لحالة الطوارئ القصوى.

طقس الإسكندرية اليوم الأحد

وتشهد محافظة الإسكندرية، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية التي وصلت إلى المحافظة وشركة الصرف الصحي، سقوط أمطار تبدأ من بعد فترة الظهيرة، تكون خفيفة على أن تزيد شدتها تدريحيا مع تقدم ساعات النهار لتكون من خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح وتصل سرعتها من 35-40 كم / ساعة.

درجات الحرارة في الإسكندرية

ويستمر الطقس المتقلب وغير المستقر في الإسكندرية، إذ تشهد المحافظة غيومًا جزئية، كما سجلت 16 درجة مئوية، ووصلت حركة الرياح إلى 26 كيلومترًا في الساعة، ونسبة الرطوبة وصلت إلى 52%، مع توقعات بسقوط الأمطار بنسبة تصل إلى 20% على بعض الأحياء.

الإسكندرية في حالة تأهب

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أن عمال الشركة في الشوارع بعد إعلان حالة الطوارئ في المحافظة ورفع درجة الاستعداد بعد وصول تحذيرات بطقس غير مستقر يبدأ الأحد ويستمر حتى الثلاثاء المقبل، لافتاً إلى نشر السيارات في عدد من الأماكن من أجل التعامل السريع والتدخل في حال تساقط الأمطار على المحافظة.

وقال «نافع»، في تصريح لـ«الوطن»، إن العمال في الشوارع في حالة تأهب للتدخل السريع من أجل التعامل مع الأمطار ومنع حدوث أي تراكمات في الشوارع، مع المتابعة اليومية لكافة التوقعات خاصة مع نشاط الرياح.