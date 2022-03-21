عاجل.. حبس 6 عناصر إجرامية بتهمة قتل وإصابة 4 أشخاص في المنوفية

أمرت جهات التحقيق في المنوفية، بحبس 6 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهمين بقتل شخص وإصابة 3 آخرين في إطلاق أعيرة نارية تجاههم، داخل سيارة بمركز قويسنا، كما ضبط بحوزتهم أسلحة نارية وخرطوش وكمية كبيرة من المواد المخدرة.

تفاصيل واقعة القبض على عناصر إجرامية في المنوفية

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمصرع شخص وإصابة 3 آخرين بدائرة المركز، إذ أطلق عليهم مسجلون خطر أعيرة نارية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق لمباشرة تحقيقاتها في الواقعة.

وقرر مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العميد عبدالله جلال مدير المباحث، لضبط المتهمين بعد أن ارتكبوا الواقعة ولاذوا بالفرار، وعلى الفور بدأ الفريق في إجراء التحريات السرية المكثفة وتفريغ كاميرات المراقبة لمعرفة أماكن المتهمين، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة.

أمن المنوفية ينجح في القبض على العناصر الإجرامية

كانت الأجهزة الأمنية، قد كثفت جهودها من أجل ضبط 6 عناصر إجرامية، بتهمة قتل شاب وإصابة 3 آخرين بالأسلحة النارية، خلال مرور سيارة يستقلها الضحايا في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وجرى ضبط المتهمين بعد إجراء التحريات السرية وتفريغ كاميرات المراقبة.

وأكد مصدر أمني في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن الضحايا كانوا قادمين لتقديم واجب العزاء في إحدى القرى، وضلوا الطريق، وأطلق عدد من العناصر الإجرامية أعيرة نارية عليهم، ما تسبب في وفاة شخص وإصابة 3 آخرين.