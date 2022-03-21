مصرع طفل غرقا داخل ترعة وإصابة 4 في حادث تصادم ببني سويف

لقى طفل مصرعه غرقا في ترعة بمركز ببا جنوب بني سويف، فيما أصيب 4 آخرون في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بمطلع كوبري النيل القديم في بني سويف، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية

في الحادث الأول، تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطار من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بمطلع كوبري النيل القديم في بني سويف، وعى الفور وجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتوجيه رجال المرور لرفع آثار الحادث.

واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي 4 مصابين في الحادث، وهم إسلام عزت رجب، 20 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر، وهدير سيد علي، 20 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وحور إسلام عزت، 6 أشهر، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، إضافة إلى شخص رفض النقل إلى المستشفى، وجرى تقديم العلاج والإسعافات الأولية اللازمة للمصابين .

مصرع طفل غرقا في ترعة جنوب بني سويف

وفي الحادث الثاني، تلقى مرفق إسعاف بني سويف إخطارا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة طفل غريق في ترعة أمام بنك القاهرة بمركز ببا، وجرى الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.