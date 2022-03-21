إصابات كورونا عالميا تتخطى 470 مليون حالة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بـ فيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى 470 مليونا و740 ألفا و762 حالة، مضيفة أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى نحو 6 ملايين و77 ألف حالة وفاة.

أمريكا تسجل أكبر عدد من حالات الإصابة

أوضحت «جونز هوبكنز» أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، بلغ أكثر من 79.7 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 29.6 مليون حالة.

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ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بـ فيروس كورونا بـ 971 ألفا و162 حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 657 ألفا و495 حالة وفاة، ثم الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 516 ألفا و510 حالات وفاة.