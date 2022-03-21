إجمالي وفيات كورونا حول العالم يتخطى 6 ملايين حالة

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، 329 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 12757 حالة وفاة.

كما سجلت السلطات الصحية، 209169 إصابة بـ الفيروس، ليصل إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في البلاد إلى 9582815 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

واقتربت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم، منذ ظهور الفيروس قبل عامين، من تسجيل 471 مليون حالة، وسجلت الإصابات 470 مليونا و788 ألفا و113 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 6 ملايين و100 ألفا و556 حالة وفاة، بينما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 407 ملايين و21 ألف و942 حالة.

«الصين»: سنشدد إجراءات الإغلاق العام في شمال شرقي البلاد

من جانبها، أعلنت السلطات الصينية، أمس الأحد، أنها ستشدد إجراءات الإغلاق العام في شمال شرقي البلاد بعد طفرة بإصابات «كورونا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وستفرض مدينة «جيلين» الصينية، إغلاقا عاما قاسيا على سكانها البالغ عددهم تقريبا 4.5 مليون نسمة، وأعلنت بلدية المدينة، أنه اعتبارا من منتصف ليل الاثنين وطيلة 3 أيام لن يتمكن سكان المدينة من مغادرة مكان إقامتهم.

«الأردن» يعلن تراجع إصابات «كورونا» بنسبة 64% في أسبوع

وفي الأردن، أوضحت السلطات، أن إصابات «كورونا» في البلاد، شهدت انخفاضا بنسبة 64 % في الفترة من 12 إلى 18 مارس الجاري، وقال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الأوبئة، عادل البلبيسي، إن بلاده سجلت 9135 إصابة، بانخفاض حوالي 64%، فيما بلغت الوفيات 44 حالة، بنسبة انخفاض 43% خللا الفترة ذاتها.