محمد رمضان «دخل السجن ظلم» بـ4 مسلسلات وعاد لينتقم: ما مصيره في «المشوار»؟

يخوض الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني المقبل 2022 بمسلسله الجديد «المشوار» الذي يُعرض حصريًا على شاشة قناة DMC، إذ يجسد دور عامل بـ«اليومية» في إحدى شركات الملاحة بالإسكندرية، ولكنه يتهم خلال أحداث العمل في قضية آثار ويتهرب من العدالة، إذ تعد هذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها «رمضان» ويدخل السجن خلال أعماله الرمضانية، وحدث ذلك من قبل في 4 مسلسلات مختلفة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم الاتهامات التي وجهت إلى محمد رمضان خلال أعماله الدرامية السابقة:

- مسلسل ابن حلال

في عام 2014 دخل محمد رمضان السجن خلال أحداث مسلسل «ابن حلال» بتهمة القتل، إذ اعترف بأنه قام بقتل شابة تدعى «يسر» بعد تعرضه للتهديد من قبل أهل القاتل الحقيقي، وبعد أن حكم عليه بالإعدام، هرب من السجن، لينتقم أهل القاتل.

- مسلسل الأسطورة

بينما اتهم بالاتجار في السلاح في مسلسل «الأسطورة»، الذي عرض في دراما رمضان عام 2016، بعد أن قام «عصام النمر» بقتل أخيه «رفاعي»، وحاول التخلص من عائلته بالكامل، ولفق تهمه لـ «ناصر»، الذي يجسد دوره محمد رمضان، ليدخل بعدها السجن، قبل خروجه منه لينتقم منهم أيضًا.

- مسلسل زلزال

وخلال أحداث مسلسله «زالزال» الذي عرض عام 2019 قام «رمضان» بصفع أحد النواب على وجهه، بعد أن قام بإهانته هو وأهله أمام حبيبته، وذلك أثناء توجههم لطلب يدها من والدها، فيدخل السجن فترة بهذه التهمة ولكنه كالعادة ينتقم منهم بعد خروجه.

- مسلسل البرنس

كما وجهت إلى رمضان تهمة سرقة 70 ألف جنيه خلال أحداث مسلسل «البرنس» عام 2020، بتلفيق من أخوته بعد معرفتهم أن أبيهم كتب ورثة له، وبالفعل تجد الشرطة في بيته أموال وسلاح، ويقوم أخوته بالشهادة ضده في المحكمة حتى يتم الحكم عليه بالسجن 7 سنوات.