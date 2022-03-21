ضبط ربة منزل هاربة من 105 سنوات سجن في القليوبية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المستمرة؛ لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

ووفق بيان أصدرته، الوزارة اليوم الاثنين، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام المحكوم عليها «ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية»، المطلوب التنفيذ عليها في 105 أحكام حبس بعقوبات بلغت نحو 105 سنوات، بالتردد على محل سكنها على فترات متباعدة خشية ضبطها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف الهاربة وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بصحة الأحكام الصادرة ضدها.

ضبط شخص هارب من 42 سنة سجن بالقليوبية

كما تمكنت وزارة الداخلية، من رصد أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، مطلوب التنفيذ عليه في 54 حكما قضائيا في قضايا «محاجر»، بلغت مدة الحبس فيها أكثر من 42 سنة حبس، بالتردد على محل سكنه على فترات متباعدة خشية ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بصحة الأحكام الصادرة ضده.