ضبط قائد سيارة اصطدم بعدد من المواطنين في الجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تظهر خلاله إحدى السيارات تسير بسرعة زائدة، وتصطدم بعدد من المواطنين في شارع العشرين بالجيزة.

الاستدلال على 3 مصابين

وتبين عدم تلقي الأجهزة الأمنية ثمة بلاغات بشأن الواقعة المشار إليها، وعدم ورود إخطارات من المستشفيات نطاق الواقعة عن مصابين نتيجة الحادث، وبالفحص أمكن الاستدلال على 3 مصابين جراء الحادث، وجار الاستعلام عن حالتهم الصحية وسؤالهم.

ضبط قائد السيارة

وأسفرت جهود أجهزة البحث عن تحديد السيارة المشار إليها ملك «أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة»، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.