رصف ورفع كفاءة شوارع أسيوط بتكلفة 805 ملايين جنيه

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال رصف شوارع منطقة البيسري وأمام المستشفى الجامعي، وكذلك تطوير الشوارع والميادين بحي غرب، وذلك في إطار جولاته المكثفة لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية، سواء الرئيسية منها أو الفرعية لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، ضمن أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.

جولة محافظ أسيوط

وتابع المحافظ أعمال إلقاء التربة الزلطية ببعض شوارع منطقة البيسري ورفع المطابق الرئيسية بالشوارع، فضلًا عن أعمال تركيب البلدورات والأرصفة بالمنطقة وتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة التي يصعب رصفها، وذلك ضمن خطة التطوير التي يجرى تنفيذها بالمراكز والأحياء، وشدد على ضرورة مراعاة معايير الجودة فى التنفيذ.

كما تابع أعمال رصف الشوارع المواجهة لمستشفيات جامعة أسيوط ومستشفى 2020 للأورام، وذلك باستخدام أحدث المعدات الخاصة بالرصف، مشددًا على أهمية إنجاز أعمال الرصف وفقًا لمعايير الجودة لتسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين.

وقال محافظ أسيوط، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الطرق والكباري بإعتبارها شرايين التنمية لجذب استثمارات جديدة وفتح مجالات التنمية، لافتًا إلى أن خطة الرصف التي يجري تنفيذها حاليًا هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 ملايين جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

متابعة ميدانية لكافة المشروعات

وأشار اللواء عصام سعد إلى متابعته الميدانية لكل المشروعات التي يُجرى تنفيذها بنطاق المحافظة ميدانيًا، للوقوف علي نسب التنفيذ، أو بتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الدوري، وتفقد أعمال ومراحل التنفيذ والاطمئنان على جودة الأعمال.