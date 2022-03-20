صرف مكافأة شهر للعاملين بجامعة أسيوط بمناسبة رمضان.. حد أدنى 400 جنيه

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، صرف شهر مكافأة لجميع العاملين بالجامعة من الراتب الأساسي بحد أدنى 400 جنيه، وذلك مراعاة للفئات أصحاب الأجر الأساسي المنخفض، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، موجهًا التهنئة لأسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، متمنيًا أن يعيده الله عليهم وعلى الأمة جميعًا بالخير واليمن والبركات.

26 ألف موظف يستفيدون من القرار

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أنه من المقرر أن يستفيد من هذه المكافأة أكثر من 26 ألف موظف بمختلف الدرجات الوظيفية من كل المنتسبين بالعمل داخل كليات وقطاعات الجامعة والعاملين بمستشفيات أسيوط الجامعية ومعهد جنوب مصر للأورام والخاضعين لكادر المهن الطبية، وهو ما يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل العاملين في مختلف المناسبات الدينية والاجتماعية، وكذلك تقديرًا لجهودهم وأدائهم المتميز خلال العام الدراسي الجارى 2021/ 2022، وتحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد على مداومة العمل ورفع مستوى الأداء.

حد أدنى 400 جنيه للعمالة

وأشار شوكت صابر أمين عام الجامعة إلى أن قرار رئيس جامعة أسيوط ينص كذلك على صرف المكافأة بحد أدنى 400 جنيه للعمالة الموسمية المتعاقدة أو المؤقتة والعمالة باليومية والمنح التدريبية، مشيرًا إلى سرعة البدء فى إجراءات احتساب المكافأة ليتم صرفها في أقرب وقت ممكن.

ورشة العمل عن الفطريات الطبية

في سياق آخر، نظم مركز الدكتور عبدالعال مباشر لعلوم الفطريات بجامعة أسيوط، ورشة العمل الخامسة والعشرين عن الفطريات الطبية، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة.

وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة، عن اعتزازه بكلية العلوم ونشاطها البحثي المتميز الهادف إلى رفع كفاءة شباب الباحثين فى كافه المجالات العلمية، والذي ظهر جليًا عندما حازت الكلية علي المركز الأول على مستوى كليات الجامعة في النشر الدولي، حيث بلغت نسبتها 48% من الأبحاث المتميزة المنشورة دوليًا على مستوي الجامعة.