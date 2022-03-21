الدفاع الروسية تحمل القوميين الأوكرانيين مسؤولية تسرب الأمونيا

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، القوميين الأوكرانيين بالوقوف وراء عملية تسرب مادة الأمونيا السامة في سومي، مشيرة إلى أن ذلك الأمر كان متوقعاً حدوثه، فقد حذرت منه موسكو في وقت سابق، وذلك وفقاً لما نشرته وكالة «روسيا اليوم».

روسيا: حذرنا سابقاً من مخطط القوميين

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف إن وزارته حذرت رسمياً في 19 مارس الجاري، من مخطط استفزازي يسعى القوميون الأوكرانيون لتنفيذه، لافتاً إلى أن تسرب مادة الأمونيا السامة من مصنع سوميكيمبروم في سومي يُعد بداية المخطط، مضيفاً أن الهدف من المخطط كان اتهام روسيا باستخدام الأسلحة الكيماوية.

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وذكر «كوناشينكوف»: «إنه ولحسن الحظ لم يشكل ذلك الغاز أي تهديد على سكان سومي، لأن الكتل الجوية كانت تتحرك في عكس الاتجاه، وفقاً لتصريحات رئيس إدارة المدينة»، نافياً نية الجيش الروسي للتخطيط أو ضرب المنشآت الأوكرانية لتخزين أو إنتاج تلك المواد السامة، مجدداً اتهامه للقوميين الأوكرانيين بالمسؤولية الكاملة عن ذلك النوع من الجرائم في أوكرانيا.

تضرر 2.5 كيلومتر من الأرض بسبب الأمونيا

كان عمدة مدينة سومي ديمتري زيفيتسكي، أعلن اليوم الاثنين، عن حدوث تسرب للأمونيا بأحد مصانع الكيماويات في المدينة جراء قصف روسي، لافتاً إلى أنه أحدث ضرراً في مساحة أرضية تقدر بـ2.5 كيلومتر، إلا أنه لم يهدد حياة المواطنين، بحسب «روسيا اليوم».

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وشنت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، بهدف القضاء على القوميين الأوكرانيين أو من سمتهم بالنازيين الجدد، بغرض إنهاء الحرب الأهلية المستعرة منذ 8 سنوات، فضلاً عن حماية حدودها وأمنها القوميين، إلا أن تلك العملية العسكرية قوبلت بغضب أمريكي غربي، وأدت إلى فرض عقوبات على روسيا.