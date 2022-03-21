تسرب لمادة الأمونيا في مصنع كيماويات بمدينة سومي شمال شرق أوكرانيا

أعلن عمدة مدينة سومي بشمال شرق أوكرانيا ديمتري زيفيتسكي، اليوم الإثنين، عن تسرب لمادة الأمونيا في مصنع كيماويات بالمدينة جراء قصف روسي، مؤكدا أنه لا تهديد لحياة سكان المدينة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

الحادث وقع في الرابعة والنصف صباحا

ذكر «زيفيتسكي» أن الحادث وقع في الساعة الرابعة والنصف فجرا بالتوقيت المحلي، وتبلغ مساحة المنطقة المتضررة حوالي 2.5 كيلو متر، لافتا إلى أن فرق الطوارئ تعمل في الموقع، ولا يوجد تهديد لحياة سكان مدينة سومي.

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من جانبها، حذر رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع المدني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، أول من أمس السبت، من خطر الاستفزازات بالمواد الكيمياوية السامة ضد المدنيين في المنطقة، والتي قد تلجأ لها سلطات كييف بدعم من الغرب، بغرض اتهام روسيا بذلك.

وأوضح «ميزينتسيف»: «قام القوميون بتلغيم منشآت تخزين الأمونيا والكلور في مصنع كيمياويات سومي كيم بروم، بمدينة سومي لإحداث تسميم جماعي لسكان المنطقة عند دخول وحدات من القوات المسلحة الروسية إلى المدينة».

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الأزمة الروسية الأوكرانية تدخل يومها الـ 26

دخلت الأزمة الروسية الأوكرانية، اليوم، يومها السادس والعشرين، في الوقت الذي تتم فيه مفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني لبحث حل الأزمة، فيما فرضت عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، إذ فرضت الأولى حظرا على وارادت النفط الروسي.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا، فيما حذرت السلطات الفرنسية من أزمة غذاء عالمية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.