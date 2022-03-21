9535 عقد تقنين لواضعي اليد على أراضي الدولة بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع العميد محمود متولي، مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة في التقنين، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة

وأكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك بسرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

الموقف الحالي لمنظومة التقنين

ومن جانبه، استعرض العميد محمود متولي، مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، الموقف الحالي لمنظومة التقنين، حيث تم تحرير (9535) عقداً بمراكز المحافظة، إضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (2219) عقداً، وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 17 ألفاً و369 طلباً، منها 14 ألفاً و487 طلباً صالحاً للتقنين، و(2909) طلبات غير صالحة للتقنين، مشيراً إلى أن استكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير فى خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد.

لجان لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي

وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكّلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات، وإعداد التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومي، وفقاً للقانون (241) لسنة 2020 لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.