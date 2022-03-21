إحالة أوراق «شكشك التباع» للمفتي للفصل في إعدامه بتهمة قتل شخص بدار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الاثنين، بمعاقبة «تبّاع» بإحالة أوراقة إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك لإدانته بقتل أحد الأشخاص وسرقة ممتلكاته بمنطقة دار السلام بالقاهرة.

تفاصيل القضية وبداية الواقعة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 12169 لسنة 2020 جنايات دار السلام، والمقيدة برقم 1153 لسنة 2020 كلي حلوان، قيام المتهم «محمد. ع. س، وشهرته شكشك، 27 عاما، تبّاع»، بقتل المجني عليه عماد جلال، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك أداة «حجر»، وما أن أيقن استغراق المجني عليه في سُبات عميق، إلا ووجه إليه عدة ضربات بإستخدام الأداة المار بيانها فأحدث به الإصابات الموصوفة والتي تأيدت طبيا بتقرير مصلحة الطب الشرعي وقد أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم قام بجريمته تسهيلاً للقيام بجنحة أخري ارتبطت بها في نفس ذات الزمان والمكان، وهي سرقة ممتلكات المجني عليه ليلاً، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل له فيه، وهو عدم حمل المجني عليه أي من المبالغ المالية، وأحرز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «حجر».