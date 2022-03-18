عرض المتهم بقتل والدته في السلام على الطب الشرعي لتحليل مخدرات

قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل والدته في السلام على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحوليات من عدمه، واستعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة المجني عليها، كما استعجلت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة وملابساتها تمهيدا لإحالة المتهم لمحكمة الجنايات.

بلاغ بصدور رائحة كريهة من داخل شقة سكنية

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول، بلاغا من سكان أحد العقارات بدائرة القسم بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية، وبالانتقال والمعاينة تم تحديد الشقة مصدر الرائحة، وتبين أنها خاصة بربه منزل ونجلها، وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة وعثرت القوة على جثة صاحبة الشقة وتدعي «نجاح.أ»، 58 سنه ربه منزل، وبالفحص تبين أن الجثة في حاله تعفن رمي كامل ولم يستدل علي الإصابات.

تم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء نجل المجني عليها لسماع أقواله.

تقرير الطب الشرعي

وفجر تقرير الطب الشرعي مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تبين من خلال تشريح جثة قتيلة السلام وجود عدة طعنات في الجسد بالإضافة إلى كسر في الجمجمة، وكسر في عظام الرقبة وهو ما يؤكد تعرضها للخنق.

تفريغ كاميرات المراقبة

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث لتفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت خروج نجل المجني عليه من الشقة في وقت معاصر للواقعة ولم يتردد على المنزل منذ خروجه، كما رصدت الكاميرات تغيب المجني عليها منذ خروج نجلها من الشقة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، وأضاف بأنه قتل والدته لرفضها أن تكتب الشقة باسمه، وتم تحرير محضرا بالواقعة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.