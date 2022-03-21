قبل شهر رمضان.. أسعار البلح اليوم في منافذ وزارتي الزراعة والتموين

يعد البلح من أساسيات مائدة الإفطار في رمضان، سواء تم تناوله بشكله الصحيح أو في الحلوى والعصائر، ما يدفع المواطنين لمتابعة سعره في الأسواق المحلية وشرائه على مدار الشهر الكريم، كأحد أنواع الياميش.

واستمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية اليومية المتعلقة بحركة الأسعار، ترصد «الوطن»، أسعار بلح رمضان 2022 في الأسواق المحلية وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، فضلا عن أسعاره بمنافذ وزارتي الزراعة والتموين .

أسعار البلح في 2022

وسجّلت أسعار بلح رمضان 2022، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور الآتي:

- تراوح سعر بلح «وردة»، بين 14 جنيهًا إلى 24 جنيهًا.

- بلح برتموتة تراوح ما بين 15 إلى 25 جنيهًا.

- البلح الأسواني من 7 إلى 17 جنيهًا.

- البلح السكوتي ما بين 14 إلى 24 جنيهًا.

- تراوح سعر البلح الشامي ما بين 5 إلى 9 جنيهات.

- تراوح سعر البلح الجنديلة ما بين 15 إلى 25 جنيهًا.

- سجل بلح قرن غزال سعر يبدأ من 20 جنيهًا، ويصل لـ 40 جنيهًا.

- سجل سعر بلح أبريمي ما بين 14 إلى 24 جنيهًا.

- سجل سعر بلح مركابي سعر بدأ من 7 إلى 17 جنيهًا.

- سعر بلح أبيض غزال من 14 إلي 24 جنيهًا.

- بلح عينات بسعر يتراوح ما بين 12 إلى 22 جنيهًا.

- البلح الألبان بسعر يبدأ من 12 جنيهًا إلى 22 جنيهًا.

سعر البلح في منافذ وزارة التموين

كما أعلنت وزارة التموين توفير كميات كبيرة من ياميش رمضان، داخل جميع منافذ الوزارة، سواء الثابتة أو المتحركة أو الشوادر، بتخفيضات تتراوح ما بين 25% و30%، حيث يبدأ سعر كيلو البلح من 10 جنيهات.

أسعار البلح في منافذ وزارة الزراعة

وأعلنت وزارة الزراعة في وقت سابق أسعار ياميش رمضان في المنافذ التابعة لها بمنطقة الدقي ومديريات الزراعة بالمحافظات، مؤكدةأ خفضها بنسبة 30% عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، حيث سجل سعر بلح أبريمي 12 جنيها للكيلو، وبلح أبريمي ممتاز بسعر 22 جنيها للكيلو.