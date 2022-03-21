ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملات مكبرة على الأسواق للتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ضبط سلع غذائية

وأسفرت الحملات عن ضبط 3100 كجم سمن نباتي، و2550 كجم مكرونة، و2040 كجم زيت، و1740 كيلو سكر، و340 كجم أرز، داخل مصنع بدون ترخيص.

كما ضبطت الحملات 14156 كجم مكرونة، و2900 كجم سمن نباتي، و2300 كجم أرز، و2160 كجم زيت، و2000 كجم دقيق فاخر 72%، داخل مصنع بدون ترخيص بغرض احتكارها وحجبها عن السوق.

وفي مركز ادكو تم ضبط 150 عبوة بويات منتهية الصلاحية، و1890 عبوة عصير مجهولة المصدر بأحد محال البقالة، ومحل بقالة غير معلن عن الأسعار.

وتمكنت إدارة تموين أبو المطامير من ضبط 630 كجم جبنة داخل مصنعين بدون ترخيص، و652 كجم أكسيد يضاف للأعلاف منتهية الصلاحية، و2000 كجم سكر مجهولة المصدر.

لحوم فاسدة

وفى مركز كوم حمادة تم ضبط 21 كجم لحوم مفرومة ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 9 محاضر غلق لبدالين تموينيين أثناء مواعيد العمل الرسمية، و11 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار عن أنشطة تجارية مختلفة.

وبالدلنجات تم ضبط 8 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومي، و16 كيلو كبدة ولحوم مجهولة المصدر، كما ضُبطت 3 محال سوبر ماركت لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و3 لمحال الجزارة بسبب الذبح خارج المجازر الحكومية.

وفى مركز بدر تم ضبط مخبزين سياحين يدارا بدون ترخيص، و9 محال مختلفة الأنشطة غير معلنة عن الأسعار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.