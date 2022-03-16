ضبط 5260 طن مواد غذائية وبناء.. حجب وبيع بأعلى من السعر الرسمي

تواصل وزارة الداخلية، حملاتها اليومية لضبط الأسواق، إذ تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 1308 قضايا تموينية بمضبوطات أكثر من 5 آلاف و260 طن مواد غذائية وبناء و11 ألفا و615 عبوة زيت.

في مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 101 طن سلع غذائية، وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يزيد عن 26 طن دقيق مدعم، وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يزيد عن 133 طنا، وفي مجال حجب مواد البناء تم ضبط 80 طن حديد تسليح.