افتتاح معرض «أهلا رمضان» غدا في السويس: مواد غذائية بأسعار مخفضة

أعلنت الغرفة التجارية بالسويس، افتتاح المعرض السنوي «أهلاً رمضان»، غدا الأحد الموافق 20 مارس، بأرض المعارض بأول طريق بورتوفيق، وطالبت الغرفة من التجار المشاركين في المعرض تقديم خصومات حقيقية للمستهلك على المواد الغذائية والتموينية، واللحوم، والدواجن، ومستلزمات رمضان.

افتتاح معرض «أهلاً رمضان»

ومن جانبه قال المحاسب محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس، لـ«الوطن»، إنه سيجري افتتاح معرض «أهلاً رمضان»، بمحافظة السويس غداً الأحد، مشيرًا إلى أنه جرى الانتهاء من إعداد المكان من حيث الهيكل، والمفروشات وأصبح المكان جهازًا للافتتاح.

وأوضح أن الغرفة التجارية بالتعاون مع تموين السويس، دعت التجار للمشاركة في المعرض، وتقديم تخفيضات حقيقية للمواطنين.

معرض «أهلاً رمضان» بأرض المعارض

وأوضح «الملاح»، أن المعرض يقام بمكانه السنوي المعتاد في أرض المعارض بحي السويس، بأول كورنيش السويس الجديد، وأول طريق بورتوفيق، وجرى الإعداد له جيدًا.