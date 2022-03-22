«التعليم» تنتهي من تدريب طلاب «أولى ثانوي» باختبار بمادة التاريخ

تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء 22 مارس، من تدريب طلاب الصف الأول الثانوي، على استخدام التابلت بعقد امتحانات الالكترونية للطلاب بالمدارس أثناء اليوم الدراسي، من خلال تطبيق خاص بالتابلت يُمكن الطلاب من أداء الاختبارات مباشرة، حيث بدأ يوم الأحد 20 مارس واستمر لمدة 3 أيام طبقاً للجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم.

طلاب أولى ثانوي يؤدون الاختبار في مادة التاريخ

ويؤدي طلاب أولى ثانوي، اليوم الامتحان التدريبي في مادة التاريخ، في كل ما تم دراسته خلال أول شهر في الفصل الدراسي الثاني 2022، مشيراً إلى أن أسئلة الامتحان تتضمن (مقالية وموضوعية).

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدد الطلاب المستهدف تدريبهم بالصف الأول الثانوي يبلغ 643 ألفا و546 طالبا وطالبة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، مشددة على الطلاب بحضور الامتحانات للتدريب علي استخدام التابلت.

الاختبار يتضمن أسئلة مقالية وموضوعية .. ولمدة ساعة

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على المدارس الثانوية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية أثناء عقد الامتحانات التدريبية بالمدارس، للوقاية من فيروس كورونا، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب والتأكيد على ارتداء الكمامة.

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل عقد تدريب طلاب أولى ثانوي على استخدام التابلت بعقد الامتحانات الالكترونية في ثلاث مواد وهي كالتالي:-

- عقد الاختبار التدريبي لطلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس خلال اليوم الدراسي.

- إتاحة التطبيق الخاص بالاختبار التدريبي علي أجهزة التابلت للطلاب.

- المدارس (الحكومية والخاصة) الغير متصلة بالأنترنت يتم استخدام شرائح البيانات للطالب.

- التأكد من شحن شريحة البيانات الخاصة بالطالب وتحديث التابلت قبل الامتحان.

- الاختبارات التدريبية تحتوي علي أسئلة (مقالية وموضوعية) والتي تقيس نواتج التعلم والفهم.

- الامتحان بدون درجات والهدف من التدريب علي استخدام التابلت والامتحانات الالكترونية.