قبل امتحانات أولى وثانية ثانوي.. علامتان لاختراق التابلت وحالة لتحرير محضر

كشفت العديد المديريات التعليمية، دليلا يوضح تعرض التابلت التعليمي إلى الاختراق، في إطار الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الثانوية العامة بالصفين الأول والثاني، التي تعقد ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا، مع إتاحة الفرصة للطلاب بدخول الامتحانات بجهاز التابلت للاطلاع على الكتب الرقمية، التي توفرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

دليل تعرض التابلت للاختراق

أكدت الإدارات التعليمية، ومنها إدارة سوهاج التعليمية، في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن اللجان ستشهد وجودا لمسئول الشبكات ومسئول التابلت في المدرسة، للتأكد من أن التابلت محمل عليه كتب وزارة التربية والتعليم فقط، ولا يوجد عليه أي كتب خارجية، موضحة أن الكاميرا إذا كانت تعمل، تكون إشارة على التابلت مخترقا، وكذلك حال الدخول على شبكة أخرى غير شبكة المدرسة.

يقول أيمن تمام، مدير إدارة سوهاج التعليمية لـ«الوطن»، إن هذه التعليمات تأتي في إطار الاستعداد الجيد للامتحانات، التي تبدأ غدا السبت، موضحا أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تنفيذها بدقة، خاصة بعد سماح وزارة التعليم، للطلاب بدخول الامتحانات بأجهزة التابلت.

دور مسئولي الشبكات والتابلت في المدرسة

- التأكد من أنه لا يوجد إنترنت في اللجان، إلا عبر الشبكة الخاصة بالمدرسة.

- التأكد من عدم وجود شريحة على جهاز التابلت الخاص بالطالب.

- التأكد من أن التابلت محمل عليه كتب وزارة التربية والتعليم فقط، ولا يوجد عليه أي كتب خارجية.

- فحص أجهزة التابلت للتأكد من مدى تعرضها للاختراق، علما بأن وجود أي شبكة أخرى مسجلة على التابلت غير الخاصة بالمدرسة يصبح التابلت مهكرا، وكذلك إذا كانت الكاميرا تكون علامة على الاختراق.

- الفحص مسئولية الملاحظ بعد تدريبه من خلال مسئول الشبكات ومسئول التابلت بالمدرسة، عن كيفية فحص التابلت، ويستدعي مسئول الشبكات أو مسئول التابلت بالمدرسة في الحالات الصعبة.

- في حالة ضبط تابلت مخترق خلال الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة العاشرة صباحا، يسحب الجهاز بدون عمل محضر.

- إذا تم الكشف عن التابلت المخترق، بعد العاشرة، يحرر محضر ويتحمل الملاحظ المسئولية، وليس مسئول الشبكات ومسئول التابلت بالمدرسة.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أعلن الانتهاء من كل الاستعدادات المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، موضحًا أن الامتحانات ستعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، لافتاً إلى أنه سيتم السماح للطلاب بدخول الامتحانات بأجهزة التابلت، للاطلاع على الكتب الرقمية، لأن الامتحانات تعقد بنظام الـ«أوبن بوك».