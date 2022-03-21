بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة بدراجة نارية بالإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص، اليوم الإثنين، بإصابات خطيرة جراء تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية على بداية طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تصادم السيارة رقم 4361 ط ل ج مع الدراجة النارية رقم 7294 ط هـ م أمام منطقة استثمار الإسماعيلية.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق اسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بثلاث سيارات إسعاف، إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلي مستشفي جامعة قناة السويس.

وقالت المصادر الطبية، إن المصابين هم «علي رضوان محمد مقيم بقرية أبو عطوة 19 سنة، مصاب بإصابات خطيرة، بينها نزيف داخلي في المخ وكسور بالضلوع وفي أنحاء الجسم واشتباه نزيف في البطن والصدر، وسيد حسين موسى 58 سنة مقيم بمنطقة المنايف، مصاب باشتباه كسر في الجمجمة وكسور وكدمات وسحجات مختلفة».

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من عيد أحمد عبد العزيز 57 سنة، مقيم بمنطقة المنايف ومصاب بكسور وكدمات وسحجات مختلفة، وفادي بشري يعقوب 19 سنة، مقيم بمنطقة الشهداء بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، ومصاب بكدمات وسحجات في أنحاء الجسم.

مصادر طبية: حالة واحدة خطيرة

وأضافت مصادر طبية في قسم الطوارئ في مستشفى جامعة قناة السويس، أن حالة واحدة هي الخطيرة ضمن الإصابات، وأنه يجري التعامل معها حاليًا وتمهيده لدخول غرفة العمليات.

وأشارت إلى أن الأطباء اشتبهوا في وجود نزيف في الرأس والصدر والبطن مع كسور في الضلوع واضطراب في العلامات الحيوية، وتم استدعاء استشاري الجراحة والمخ والأعصاب والجهاز الهضمي؛ لمعاينة الحالة.