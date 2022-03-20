انقطاع جزئي للمياه في بعض مناطق الإسماعيلية لإصلاح عطل بخط رئيسي

أعلنت محافظة الإسماعيلية عن ضعف ضخ المياه في بعض المناطق القريبة من مدينة المستقبل ومركز ومدينة أبوصوير، بسبب إصلاح لعطل في أحد الخطوط الرئيسية.

وقال بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية، إن الخط الرئيسي 1000 مم، تعرض للكسر ويجري العمل على صيانته باعتباره خط الطرد الرئيسي لمحطة مياه المستقبل.

أماكن ضعف المياه في الإسماعيلية

وقال البيان إن ضعف المياه مستمر لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والتي بدأت صباح اليوم الأحد بعد اكتشاف الكسر، موضحا أن المناطق هي المستقبل والكرايم والعطارة والواصفية والمنايف والسماكين وحمود موسى وخلاف موسى والعالي والسرايا.

وأشار البيان إلى أن المياه ستعود إلى طبيعتها في الإسماعيلية فور انتهاء أعمال الصيانة، مطالبا المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه لحسن عودتها بشكل طبيعي مرة أخرى.

تطهير شبكة الصرف بموقف الإسماعيلية

في سياق آخر، وجه اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف بمحافظات القناة، بتكثيف أعمال التطهير لخطوط الصرف الصحي بمنطقة المواقف الجديدة بالإسماعيلية للقضاء نهائيا على انسدادات خطوط الصرف الصحي بالمنطقة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم سحب المياه المتراكمة بمنطقة أتوبيس شرق الدلتا بالموقف الجديد بالإسماعيلية، بعد شكوى المواطنين من وجود كميات كبيرة من مياه الصرف بالمدخل الرئيسي للموقف.

وأكد على اكتشاف انسدادات في بعض البالوعات بسبب الاستخدام السيئ للشبكة بتلك المنطقة، حيث يوجد هناك عدد كبير من الورش والأكشاك ومحلات تغيير الزيوت، مناشدا المواطنين بضرورة الحرص في التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء المخلفات داخلها، حيث أن هذا هو السبب الرئيسي في انتشار طفوحات الصرف الصحي.

وأوضح «عصمت» استمرار تنفيذ خطة تطهير شبكات الصرف الصحي على مستوى محافظات القناة، للحفاظ عليها وإطالة عمرها الافتراضي واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.