حظك اليوم برج القوس الاثنين 21-3-2022 مهنيا وعاطفيا

إذا كنت من مواليد الفترة ما بين 23 سبتمبر إلى 22 ديسمبر فأنت من مواليد برج القوس، ويبدو أن حركة الأبراج لا تعمل في صالحك خلال الفترة الحالية، إذ أنك ربما تمر بالعديد من الصعاب خاصة على المستوى الصحي، والبدني، فضلا عن بعض المناوشات مع الطرف الآخر.

الكثير من أصحاب برج القوس يؤمنون أن حركة الكوكب تؤثر على طاقتهم اليومية، لذلك يهتمون بمتابعة كل ما هو جديد في عالم الأبراج، ويقدم لكم بوابة «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والعائلي، بحسب تصريحات خاصة لـ«الوطن» من خبير الأبراج عبير فؤاد، اليوم، التي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

تؤكد خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج القوس، أن اليوم على المستوى المهني، يكون أورانوس والقمر متنافران في منزلي الصحة، وقد تنخفض طاقتك، وعليك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وأضافت «فؤاد»، أنه على المستوى العاطفي والعائلي، فإن مواليد برج القوس اليوم، القمر في منزلك الثاني عشر يطالبك بعدم الظهور، وعدم الحديث عن حياتك الشخصية.

صفات مواليد برج القوس

الكرم الزائد الذي يراه الآخرين سفه هو واحد من أبرز صفات برج القوس، فنظرًا لطبيعته المحبة للمغامرة والانطلاق فهو يسعى دائمًا للعيش في رغد ورفاهية دون الانتباه إلى ما قد يحدث غدًا من أزمات أو مشاكل مادية.