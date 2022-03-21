حظك اليوم برج الحوت الاثنين 21-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يحتفل مواليد برج الحوت بأعياد ميلادهم في الفترة ما بين 21 فبراير وحتى 20 مارس، وهم أكثر الأبراج المعروفة بالرومانسية والعواطف الجياشة، ويبدو أن حركة الفلك تسير لصالحهم خلال هذه الفترة، فهم محظوظون اليوم سواء على المستوى العملي وحتى مع الشريك.

الكثير من أصحاب برج الحوت يؤمنون أن حركة الكوكب تؤثر على طاقتهم اليومية، لذلك يهتمون بمتابعة كل ما هو جديد في عالم الأبراج، ويقدم لكم بوابة «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والعائلي، بحسب تصريحات خاصة لـ«الوطن» من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، اليوم، التي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

تؤكد خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الحوت إن اليوم على المستوى المهني، يكون القمر في منزل الحظ يجعلك تمضي متفائلا وواثقا من نفسك وراضيا عن أدائك وتبهر الجميع.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

وأضافت «فؤاد»، أنه على المستوى العاطفي والعائلي، فإن مواليد برج الحوت اليوم، آن لك أن تفرح وأن تسمع كلمات الحب والإعجاب وتخيّم الرومانسية على الأجواء.

مشاهير برج الحوت

من أبرز مشاهير هذا البرج الملحن والمغني الراحل محمد الموجي، والعالمة المصرية سميرة موسي، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنان محمد صبحي، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.