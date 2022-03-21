التضامن: بابنا مفتوح لخدمة ذوي الهمم.. والقيادة السياسية قدوتنا في التعامل معهم

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أمهات أطفال متلازمة داون يلعبن دور الأم والميسرة، والطبيبة، والباب مفتوح لأى خدمات تخص ذوى الهمم، مشيرة إلى أنهم مستحقين لبطاقات الخدمات المتكاملة.

القباج: علينا احتواء الأطفال القادرين بإختلاف

وأضافت القباج أن أصحاب متلازمة داون يستحقون الاحتفال، مشيرة إلى أنه تم استقبال عدد منهم لتشكيل كورال غنائي، لافتة إلى أنهم يتميزون فى الغناء، مما يثبت أن الأطفال القادرين بإختلاف أمانة علينا احتوائها، لأنهم ثروة بشرية رائعة.

جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمى لمتلازمة داون الموافق اليوم الاثنين 21 مارس كل عام.

القيادة السياسية قدوة لنا فى التعامل مع ذوي الهمم

وأكدت أن القيادة السياسية قدوة لنا فى التعامل مع ذوى الهمم، وحبه لهم أسعد مصر كلها ، مشيرة إلى أن المؤسسات بدأت تشاركهم فى أعمالها ، متمنية مشاركة ذوى الهمم فى فرص العمل والصحة وفرص التعليم والرعاية الصحية والسكن ، موجهة التحية لأمهات الأبناء ذوى الهمم قائلة :« أمهات الأطفال ذوى الهمم يستحقن التحية مرتين لأن كل أم تلعب دور الميسرة والطبيبة وتحول المحنة منحة».

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، أن بطاقة الخدمات المتكاملة التى تمنح لذوى الهمم تمنح صاحبها العديد من المزايا المتمثلة فيما يلى :

- الدمج في المدارس.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.

- الجمع بين معاشين.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- يحق لحامل بطاقة الخدمات الدمج في المعاهد والجامعات.

- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.

- يمكن لحاملها دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.