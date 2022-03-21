عاجل.. أول إعلان أمريكي عن إرسال قوات من الناتو لأوكرانيا قريبا

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا جرينفيلد، إن حلف الناتو ربما يرسل قوات إلى أوكرانيا قريبا، بحسب خبر عاجل نشره موقع قناة CNN الأمريكية منذ قليل.

جرينفيلد : أمريكا لن ترسل قواتها إلى أوكرانيا

وأضافت جرينفيلد، أن دول الناتو قد تقرر خلال اجتماعها المقبل والمقرر يوم 24 مارس الجاري، إرسال قوات إلى أوكرانيا، رغم أن الولايات المتحدة لن ترسل قواتها، موضحة: «أستطيع أن أؤكد أن القوات الأمريكية لن تكون على أراضي أوكرانيا في الوقت الحالي».

وأوضحت جرينفيلد، أن قرار الناتو بإرسال قوات إلى كييف، جاء عقب طلب بولندي بإرسال ما يسمى بقوات حفظ السلام، وهو ما سيتم مناقشته خلال القمة المقبلة، لافتة إلى أنهم لهم كامل الحرية في ذلك.