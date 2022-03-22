سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الثلاثاء 22-3-2022 في الأسواق

يتابع المواطنون يوميا، سعر طبق وكرتونة البيض اليوم، داخل المحلات التجارية والأسواق المختلفة، الذي شهد ارتفاعا مؤخرا، تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

ويعتبر البيض من المنتجات الاستهلاكية في الشارع المصري، حيث يدخل في كثير من الأطعمة على مائدة الأسرة المصرية، كما أنّه مفيد جدا لبناء جسم الإنسان ومده بالبروتين.

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

وفي إطار الاهتمام الدائم من جريدة «الوطن» بتقديم الخدمات الإخبارية اليومية المختلفة لقرائها ومتابعيها، نستعرض سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الثلاثاء، الموافق 22 مارس 2022، بكل أنواعه، خاصة الأبيض والأحمر والبلدي.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن التابعة للغرفة التجارية، لـ«الوطن»، سعر طبق البيض اليوم، حيث سجل سعر كرتونة وطبق البيض الأبيض والأحمر اليوم، سعرا تراوح بين 51 إلى 53 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 57 إلى 58 جنيها، فيما سجل سعر سعر كرتونة وطبق البيض البلدي في الأسواق اليوم، نحو 69 جنيها.

سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم

وتراوحت أسعار طبق وكرتونة البيض في الأسواق والمحلات التجارية على النحو التالي:

- سجل سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض اليوم، التي تضم 30 بيضة، سعرا تراوح بين 65 جنيها حتى 85 جنيها.

- سجل سعر كرتونة وطبق البيض الأحمر اليوم، التي تضم 30 بيضة، سعرا تراوح بين 69 جنيها حتى 95 جنيها.

- سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم، والتي تضم 18 بيضة، سعرا تراوح بين 45 جنيها حتى 62 جنيهًا.

- سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم، التي تضم 18 بيضة، سعرا تراوح بين 44 جنيها حتى 55 جنيها.