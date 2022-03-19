سعر طبق وكرتونة البيض اليوم السبت 19 مارس في الأسواق

سعر كرتونة البيض من الأشياء التي تهم الكثيرين، وتبحث عنها ربات المنازل، لإدخالها في العديد من الوجبات، خاصة في الأنظمة الغذائية الخاصة بالتخسيس، كما يتم تحضيرها للأبناء عند ذهابهم للمدارس، نظرا لأنها تحتوي على البروتين، الذي يكون هاما لصحة الإنسان، وبناء العضلات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، سعر طبق وكرتونة البيض بأنواعه المختلفة في الأسواق، اليوم السبت 19 مارس، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، الذي ذكر في حديثه لـ«الوطن»، أبرز الأنواع سواء بيض أحمر أو أبيض أو بلدي.

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

سجل سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض اليوم في المزرعة، بين 50- 52 جنيها، لتصل للمستهلك في الأسواق بسعر يتراوح ما بين 57- 58 جنيها.

وبلغ سعر طبق وكرتونة البيض البلدي اليوم في الأسواق، نحو 69 جنيها.

سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم بين 56- 58 جنيها، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد، لـ«الوطن».

أسعار الدواجن في السوق المحلية

وتنوعت أسعار وأنواع الدواجن في الأسواق اليوم، وجاءت الأسعار كالتالي:

استقرت أسعار الدواجن اليوم حيث وصل سعر الكيلو جرام الحي منها نحو 38.75 جنيهًا، بينما الأحمر الحي 39 جنيها.

ووصل سعر صدور دجاج المخلي بدون عظم «بانيه» إلى نحو 85.5 جنيه.

وبلغ سعر الدجاج المجمد بدون أحشاء وزن كيلو جرام نحو 45 جنيهًا.

- سعر الكيلو جرام من دجاج مزارع أبيض اليوم 38.75 جنيه.

- سعر الكيلو من دجاج مزارع أحمر حي 39 جنيها.

- كيلو صدور الدجاج 85.5 جنيه.

- سعر طبق 500 جرام من الكبد والقوانص نحو 30 جنيها.

- سعر الكيلو الشيش طاووق تراوح اليوم ما بين 80 إلى 110 جنيهات.

- سعر طبق دبابيس دجاج ما بين 82 إلى 100 جنيه للكيلو.

- سعر طبق أوراك، تراوح ما بين 70 إلى 130 جنيها.