سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الجمعة 18 مارس في الأسواق

استقر سعر طبق وكرتونة البيض في المحلات التجارية المختلفة بالأسواق اليوم، وذلك حسب نوع البيض ما بين أحمر وأبيض وبلدي.

وفي إطار الخدمات التي تقدمها «الوطن»، يوميا لقرائها ومتابعيها، تقدم سعر طبق وكرتونة البيض بأنواعه المختلفة في الأسواق اليوم الجمعة 18 مارس.

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

وشهد سعر طبق وكرتونة البيض اليوم، استقرارا في الأسواق المحلية، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، لافتا إلى أن سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض سجل اليوم في المزرعة، بين 50 -52 جنيها، لتصل للمستهلك في الأسواق بسعر يتراوح ما بين 57 -58 جنيها، بينما سجل سعر طبق وكرتونة البيض البلدي 69 جنيها، في الأسواق.

سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم

وبالنسبة لكرتونة البيض الأحمر اليوم، فقد سجلت سعرا يتراوح بين 56-58 جنيها، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد، لـ«الوطن».

أسعار الدواجن في السوق المحلية

وتنوعت أسعار وأنواع الدواجن في الأسواق اليوم، وجاءت الأسعار كالتالي:

- سعر الكيلو جرام من دجاج مزارع أبيض اليوم 38.75 جنيه.

- سعر الكيلو من دجاج مزارع أحمر حي 39 جنيها.

- كيلو صدور الدجاج 85.5 جنيه.

- سعر طبق 500 جرام من الكبد والقوانص نحو 30 جنيها.

- سعر الكيلو الشيش طاووق تراوح اليوم ما بين 80 إلى 110 جنيهات.

- سعر طبق دبابيس دجاج ما بين 82 إلى 100 جنيه للكيلو.

- سعر طبق أوراك، تراوح ما بين 70 إلى 130 جنيها.