سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الاثنين 21 مارس.. الأحمر بـ53 جنيها

اهتمام كبير من المستهلكين بـ سعر طبق وكرتونة البيض اليوم في الأسواق، خوفا من ارتفاع سعرها بالتزامن مع شهر رمضان المبارك كونها أحد المنتجات الاستهلاكية التي تدخل في العديد من الأطعمة، فضلا عن أن البعض يفضل تناولها خلال وجبة السحور كونها تمد الجسم بالكثير من البروتين.

وفي إطار اهتمام جريدة «الوطن» بعرض الخدمات الإخبارية الاقتصادية، نعرض سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الاثنين الموافق 21 مارس 2022، الأبيض والأحمر والبلدي، وفق الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن التابعة للغرفة التجارية، وحسب المواقع لعدد من المحلات التجارية، في السطور التالية

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة للغرفة التجارية بالقاهرة، إنّ سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض اليوم تشهد حالة من الثبات في المزرعة، فيتراوح سعر الطبق بين 51 إلى 53 جنيها، لتصل للمستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 57 إلى 58 جنيها.

وأضح رئيس الشعبة، أن سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر هي الأخرى استقرت عند نفس سعر الطبق الأبيض، فيما يصل سعر طبق وكرتونة البيض البلدي اليوم في الأسواق، لنحو 69 جنيها.

سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم في الأسواق

وجاءت متوسط الأسعار المعروض في المحلات التجارية على النحو التالي:

- سعر كرتونة البيض الأبيض التي تحتوي على 30 بيضة، يبدأ من 65 جنيها حتى 85 جنيها.

- سعر كرتونة البيض الأحمر التي تضم 30 بيضة، يبدأ من 69 ويصل إلى 95 جنيها.

- سعر كرتونة البيض الأحمر ذات 18 بيضة، يبدأ من 45 جنيها حتى 62 جنيهًا.

- سعر كرتونة البيض الأبيض التي تحتوي على 18 بيضة، يبدأ من 44 جنيها حتى 55 جنيها.