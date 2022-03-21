اعتماد نتائج أعمال الشركة الحديثة للغاز الطبيعي خلال عام 2021

عقدت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي، اجتماع الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمالها خلال عام 2021 ، بحضور الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

نتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال عام 2021

وخلال الجمعية، استعرض المهندس محمد قنديل رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال عام 2021، حيث أشار إلى زيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل، وذلك نتيجة لمبادرة التقسيط الميسر والتي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية، وبلغ حجم التعاقدات خلال العام للعميل المنزلي نحو 211 تعاقدا من خلال 31 مكتبا لخدمة العملاء على مستوى 9 محافظات تعمل بها الشركة، بالإضافة إلى 19 عميل صناعي بمدينتي بدر والعاشر من رمضان، هذا بالإضافة 109 تعاقدات لمحطات تموين السيارات بالغاز.

توصيل الخدمة إلى 35198 مشتركا

وأضاف «قنديل»، أنّ الشركة ساهمت في تنفيذ المشروعات القومية مثل مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك المساهمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتوصيل الغاز الطبيعي إلى محافظات قنا وسوهاج والشرقية، حيث بدأت أعمال الغاز الطبيعي في 36 قرية وتوصيل الخدمة إلى 35198 مشتركا بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية المدعمة، حيث تم توصيل جميع المخابز الكائنة بمناطق عمل الشركة في 713 مخبزا وكذلك محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، وتم ضخ الغاز إلى 69 محطة بمختلف مناطق عمل الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الحديثة للغاز الطبيعي تأسست بدمج شركات (غاز الأقاليم وغاز القاهرة وسيناء للغاز) كشركة مساهمة مصرية لتكون كيانا كبيرا قادرا على استيعاب وتنفيذ خطة الدولة الطموحة لتوصيل الغاز الطبيعي لأكبر عدد من المواطنين والمشروعات التجارية والصناعية على مستوى الجمهورية.