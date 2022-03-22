«طبيب غلابة» جديد بالفيوم.. «عادل» خفض الكشف 45% لمساعدة الفقراء

بين الحين والآخر، يظهر طبيب يشعر بالبسطاء، يقدم خدمة الطب ورسالته السامية دون أن يسعى خلف تحقيق الأرباح على حساب المريض، لتظل كلمة «طبيب الغلابة» حية بين العديد، لذا رغم استغلال الكثير الأوضاع خلال الأيام الماضية في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا برفع الأسعار وقيمة الكشف، حرص أحد الأطباء على تخفيض قيمة الكشف بنسبة 40%، مراعاة منه لظروف المواطنين في ظل تفاوت معظم الأسعار، مع تقديم خدماته بالمجان لغير القادرين.

الدكتور عادل غيث «طبيب الغلابة» بالفيوم

وأصبح الدكتور عادل غيث، استشاري جراحات العظام والكسور والعمود الفقري، حديث أهالي محافظة الفيوم بالكامل، بعدما قرر تخفيض قيمة الكشف لديه من 110 جنيه إلى 60 جنيهاً، دعماً للمواطنين، مُطالبين باقي الأطباء بالاقتداء به والسير على خطاه وعدم رفع أسعار قيمة الكشف على المرضى.

خفّض الكشف بنسبة 45%

وقال الدكتور عادل غيث، الشهير بـ«طبيب الغلابة» بالفيوم في تصريحات لـ «الوطن»، إنّه قرر تخفيض الكشف بنسبة 45%، بسبب تفاوت الأسعار خلال الفترة الماضية، لمد يد العون لكل شخص غير قادر على متطلبات الحياة، وحتى لا يكون عبئاً عليهم مثل باقي الأعباء، وذلك من منطلق «كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه».

الرد على المرضى في أي وقت

كما وفر «طبيب الغلابة» رقم هاتفه لجميع المرضى، خاصة أنّه يحرص على الرد على هاتفه في أي وقت لنجدة أي شخص يحتاج إليه، لاسيما أنّ معظم المرضى يكونوا أطفال تعرضوا للوقوع وحدوث كسر في إيديهم أو أرجلهم.

وناشد الدكتور عادل، زملائه الأطباء، بعدم المغالاة في قيمة الكشف، وتخفيض قيمته رفقاً بالمرضى وتضامناً من الأطباء معهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وذلك لإيمانه بأنّه يجب عليهم كأطباء مشاركة البسطاء ولو بجزء بسيط مما أعطاهم الله: «استقيموا يرحمكم الله الناس تعبانة وظروفها صعبة وربنا العالم بيجمعوا قيمة الكشف أزاي ناهيك لو فيه عملية أو أشعة ولا تحاليل».

ضرورة تحديد قيمة الكشف

وعبّر عن أمنيته بأن تحدد الأجهزة المختصة قيمة الكشف لكل طبيب سواء استشاري أو أخصائي وكُل حسب الدرجة العلمية الخاصة به، حتى يتم القضاء على جشع بعض الأطباء الذين تصل قيمة الكشف لديهم 500 جنيه وأكثر، وتمنع استغلال الأطباء للمرضى.

بينما يعرف أن الكثير من الأطباء لم يرفعوا قيمة الكشف الخاص بهم عن 10 جنيهات حتى الآن، ويقصدهم المئات من البسطاء، ورغم ذلك يقدمون الخدمة الطبية على أعلى مستوى للمرضى وبنفسٍ راضية، ويقدمونها بالمجان أيضاً، مطالبا المواطنين تقليل نسب الإنجاب لإن الانفجار السكاني وكثرة المواليد بطريقة جنونية يلتهم موارد الدولة ويعيق تقدمها والشعور بتوافر الموارد.