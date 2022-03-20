الغربية تواجه ارتفاع الأسعار واحتكار السلع بـ19 معرضا لـ«أهلا رمضان»

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة تعمل على افتتاح 19 معرضا مؤقتا بجميع المراكز والمدن والأحياء، إلى جانب توفير المنافذ الدائمة والسيارات المتنقلة التي تجوب القرى والمدن، وذلك في إطار جهود المحافظة في محاربة غلاء الأسعار من خلال التوسع في فتح منافذ ومعارض بيع السلع المدعمة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأوضح المحافظ، في بيان، أنه تم افتتاح ثالث معارض «أهلا رمضان» في طنطا، والمقام في مقر الغرفة التجارية أول شارع البحر، لافتا إلى أن المعرض يوفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وأسعار مدعمة طوال مدة الشهر الكريم، بمشاركة كبرى شركات ومصانع الأغذية بالمحافظة، إضافة إلى توافر منفذ بيع خاص بالمنطقة الشمالية العسكرية، تحت إشراف مباحث التموين ومديرية التموين بالغربية.

تنوع المنتجات المعروضة

وأشاد المحافظ بتنوع المنتجات المعروضة بين البلح، والياميش، والحبوب، والتوابل، والبقوليات، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والخضروات والفواكه، وغيرها من المنتجات التي تغطي احتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر الفضيل.

وخلال تفقده لأركان المعرض، أجرى «رحمي»، حوارا مع المواطنين المتواجدين بالمعرض، للتأكد من مدى رضائهم عن السلع المعروضة وأسعارها ومدى أهمية مثل هذه المعارض في تلبية احتياجات الأسرة المصرية على مدار الشهر الفضيل، خاصة في ظل غلاء الأسعار التي تشهدها البلاد.

ومن جانبهم، أبدى المواطنون رضاهم عن وجود منفذ مدعم بأسعار أقل من السوق، مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها لمواجهة جشع التجار.

توريد القمح

وعقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء أمس، اجتماعاً لمناقشة آخر المستجدات في المنافذ الغذائية وموقف توريد القمح، بحضور اللواء الدكتور حسين الجندي السكرتير العام، ومديري مديريات التموين والصحة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.